Жители Башкирии смогут приобрести жилье по льготным программам

10:18, 27 мар 2022

Андрей Назаров напомнил, что президент России Владимир Путин поручил сохранить ставки по семейной и сельской ипотечным программам на прежнем уровне — 6 и 3 процента соответственно. Ставка льготной ипотеки составит 12 процентов — это практически вдвое ниже текущей рыночной ставки.







— Такое непростое в нынешних условиях экономическое решение принято в интересах граждан и для сохранения доступности жилья. Меры поддержат и строительную отрасль в целом — традиционно магистральное направление экономики, дающее мультипликативный эффект прогресса во множестве отраслей и обеспечивающее занятость, — отметил премьер-министр.



Андрей Назаров сообщил, что, несмотря на экономические последствия пандемии, в республике наблюдается строительный бум. Строятся новые и достраиваются проблемные объекты. По объему ввода жилья Башкирия занимает второе место в ПФО и седьмое по стране. В январе-феврале текущего года введено 595,5 тысячи квадратных метров жилья (+41 процент к аналогичному периоду прошлого года). И это при том, что во многих регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, объемы ввода жилья уменьшились.





— Задачи в строительной отрасли мы сохраним и в текущих обстоятельствах противодействия санкционному прессингу, в частности продолжим решать проблемы обманутых дольщиков, — заверил премьер-министр.



Он напомнил, что в прошлом году число обманутых дольщиков сократилось с семи тысяч до 3,9 тысячи. К концу 2023 года проблема должна быть полностью решена.



Андрей Назаров подчеркнул, что наряду к федеральными мерами надежным и добросовестным застройщикам будет оказана помощь и на региональном уровне — в виде поддержки с арендой земельных участков, стимулирования импортозамещения комплектующих, развития собственного производства стройматериалов.









— Главное, чтобы жители Башкортостана въехали в свои дома, построенные в срок и качественно, а работники отрасли смогли сохранить источник дохода, — добавил премьер-министр.





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