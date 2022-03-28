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В Башкирии озвучили среднюю зарплату в малых и средних городах

В Башкирии озвучили среднюю зарплату в малых и средних городах

10:46, 28 мар 2022

Башкирия заняла 36 место в рейтинге российских регионов по уровню заработной платы в малых и средних населённых пунктах. Согласно рейтингу РИА Новости, в среднем жители вышеназванных городов и муниципалитетов получают 36,1 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что за 2021-й пандемийный год зарплата в регионе выросла на 9%.

Отметим, что самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.

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Источник: www.bashinform.ru
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