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В Башкирии завод "Шихан" передадут новому владеьцу

В Башкирии завод "Шихан" передадут новому владеьцу

08:46, 29 мар 2022

Нидерландская пивоваренная компания Heineken с заводами по всему миру, в том числе в Башкирии, заявила об уходе из России. Сегодня, 28 марта, на сайте холдинга было объявлено, что предприятия в РФ будут переданы новому владельцу.

— Мы пришли к выводу, что владение бизнесом в России больше не является устойчивым и жизнеспособным в текущих условиях, — пояснили представители Heineken. — Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами.

Отметим, что один из заводов компании — знаменитый «Шихан» в Стерлитамаке, который входит в ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».


— При любых обстоятельствах мы гарантируем, что заработная плата наших 1800 сотрудников будет выплачена до конца 2022 года, и сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем, — заверили в Heineken.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Екатерина Колыбельская «Экскурсии на производство HEINEKEN» / Vk.com
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