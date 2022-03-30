Льготная ипотека в России увеличена с 7 до 12 процентов

17:56, 30 мар 2022

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12 процентов, сообщают «Известия».







«Одной из тем совещания с президентом стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин на заседании президиума правовой комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.



23 марта президент России Владимир Путин поддержал идею правительства поднять ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов. По мнению главы государства, даже в таком случае она будет существенно ниже рыночной.





14 марта вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство России намерено сохранить часть ипотечных программ с господдержкой, но при этом по некоторым из них могут повысить процентные ставки. В таком случае увеличится и максимальная сумма кредита.



1 марта вице-премьер РФ отметил, что правительство подготовит антикризисный план по недопущению обвала рынка строительства. План включит в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов.



Эти меры планируется принять на фоне повышения ключевой ставки Центробанка до 20% годовых.

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Фото: из архива newsbash.ru