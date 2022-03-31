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Каким пенсионерам в России не увеличат пенсию в ближайшее время

Каким пенсионерам в России не увеличат пенсию в ближайшее время

19:14, 31 мар 2022

В 2022 году из пенсионного стажа исключат некоторые вехи биографии россиян, заявила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщают «Юридические тонкости».

Со слов Сиваковой, это коснётся периодов обучения в училищах, техникумах, вузах и прочих учебных заведениях: в правилах их включения в пенсионный стаж никаких изменений не произошло, так что засчитывать их в этом году пенсионерам не будут.

В стаж, который даёт право выйти на пенсию на 2 года раньше (37 лет для женщин и 42 года для мужчин), не засчитываются ни служба в армии, ни отпуск по уходу за ребёнком, которые обычно идут в трудовой зачёт.


Не прибавится и период работы без страховых взносов. Теперь даже записи в трудовой книжке не являются основанием для включения их в стаж. Работа в качестве председателя СНТ, гаражного кооператива и т. д. тоже не будет включаться в стаж, если она не оплачивалась.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-188318774_1708330
Фото: из архива newsbash.ru
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