Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

21:24, 31 мар 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







«Установить с 1 апреля ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе», — сообщается в указе президента. Выплата может составить 75% или 100% от прожиточного минимума в отдельных случаях.



Ранее сообщалось о том, что Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Фото: из архива newsbash.ru