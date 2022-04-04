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Власти Башкирии ищут "хранителя" сахара

Власти Башкирии ищут "хранителя" сахара

18:38, 04 апр 2022

«Объединенная зерновая компания» ищет подрядчика, который будет хранить 8 тысяч тонн продукции, за это заказчик заплатит до 99,3 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Начальная максимальная стоимость услуг рассчитывалась из тарифа в 376 рублей за тонну сахара в месяц, говорится в материалах конкурса. Таким образом, интервенционные запасы этой продукции в Башкирии размещаются на два года и девять месяцев.

Подрядчиком может стать юрлицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель. У него, в собственности или в аренде, должны быть складские помещения, позволяющие выполнить условия договора.


На хранение сахар поступит расфасованным по 50 кг в полипропиленовые мешки. Подрядчик должен обеспечить качественную сохранность продукта. Сахар интервенционного фонда должен размещаться и учитываться отдельно от продукции других собственников в штабелях. Как минимум раз в год исполнитель должен перекладывать все мешки, проверяя сахар на слеживаемость и комкование, проводить мероприятия по восстановлению сыпучести, заменять некондиционный продукт на кондиционный.



С помощью интервенций государство регулирует цены на продукты. В период, когда цены на сельхозпродукцию низкие, оно закупает ее у аграриев, а в периоды, когда стоимость растет — продает. Таким образом стоимость продуктов стабилизируется. Сахар включили в список продуктов для госинтервенций в августе прошлого года, до этого времени формировался только интервенционный фонд зерна. Приступить к формированию таких запасов планировали в текущем году. Как следует из материалов портала госзакупок, интервенционный фонд сахара создают и в других регионах страны.

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Источник: mkset.ru
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