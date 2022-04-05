В Башкирии начали производить сок из ростков пшеницы
16:20, 05 апр 2022
Уникальное производство сока из ростков пшеницы наладил в Башкирии предприниматель Азат Мухаметгалиев вместе со своей супругой
Супруги уже создали собственную торговую марку GreenAZEL и производят сок из ростков пшеницы, который является богатым источником хлорофилла, витаминов, аминокислот и ферментов.
Также предприниматель с супругой выращивает в родном селе Старые Богады пшеницу, ячмень, рожь, горох, гречиху и подсолнечник на площади 2500 га.
Кроме того, он содержит собственную пожарную машину для обслуживания близлежащих деревень, построил стадион, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься любимыми видами спорта на свежем воздухе, а также помогает сельсовету в хозяйственных делах.