В Башкирии начали производить сок из ростков пшеницы

16:20, 05 апр 2022

Уникальное производство сока из ростков пшеницы наладил в Башкирии предприниматель Азат Мухаметгалиев вместе со своей супругой



Супруги уже создали собственную торговую марку GreenAZEL и производят сок из ростков пшеницы, который является богатым источником хлорофилла, витаминов, аминокислот и ферментов.







Также предприниматель с супругой выращивает в родном селе Старые Богады пшеницу, ячмень, рожь, горох, гречиху и подсолнечник на площади 2500 га.



Кроме того, он содержит собственную пожарную машину для обслуживания близлежащих деревень, построил стадион, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься любимыми видами спорта на свежем воздухе, а также помогает сельсовету в хозяйственных делах.





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