Кто в России сможет получить льготную ипотеку

08:41, 06 апр 2022

Так, кредит на покупку жилья семьям предоставляется под шесть процентов годовых, сельская ипотека – под три, дальневосточная – под два.







1 апреля текущего года можно взять ипотечный кредит в размере до 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в других российских регионах – до шести миллионов.



Индексация материнского капитала также стимулирует россиян использовать возможность для улучшения жилищных условий.



По словам премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина, такие меры позволят поддержать граждан и строительный бизнес. Важно сохранить позитивную динамику в строительстве.





Правительство России прилагает усилия для сдерживания роста цен на квартиры и строительные материалы, субсидирует банки, кредитующие застройщиков.



В Башкирии за первые два месяца этого года ввод жилья увеличился в 1,4 раза. На начало марта в республике действует 297 разрешений на строительство МКД.





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