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Кто в России сможет получить льготную ипотеку

Кто в России сможет получить льготную ипотеку

08:41, 06 апр 2022

Так, кредит на покупку жилья семьям предоставляется под шесть процентов годовых, сельская ипотека – под три, дальневосточная – под два.

1 апреля текущего года можно взять ипотечный кредит в размере до 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в других российских регионах – до шести миллионов.

Индексация материнского капитала также стимулирует россиян использовать возможность для улучшения жилищных условий.

По словам премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина, такие меры позволят поддержать граждан и строительный бизнес. Важно сохранить позитивную динамику в строительстве.


Правительство России прилагает усилия для сдерживания роста цен на квартиры и строительные материалы, субсидирует банки, кредитующие застройщиков.

В Башкирии за первые два месяца этого года ввод жилья увеличился в 1,4 раза. На начало марта в республике действует 297 разрешений на строительство МКД.

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Источник: i-gazeta.com
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