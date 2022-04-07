В России хотят разрешить выдавать наличными часть средств маткапитала

14:13, 07 апр 2022

Законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков законопроекта, первого заместителя председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.







Средства семьям предполагается выдавать однократно, уточнила изданию Буцкая.



«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить все, что им положено по закону», — сообщила она изданию.





Предполагается, что выплаченные деньги пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд, перечень которых предлагается утвердить правительству. Сообщается, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.



В Минтруд такой законопроект пока не поступал, уточнили «Известиям» в пресс-службе министерства.

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