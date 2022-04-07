В России проиндексируют пенсии и соцвыплаты, увеличат МРОТ и прожиточный минимум

18:38, 07 апр 2022

В России будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Об этом во время выступления в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.







"По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума", — сказал он.



По словам Мишустина, в стране продолжает наблюдаться рост цен, поэтому в этих условиях важно поддержать людей. Он добавил, что при этом властям удалось остановить панику в магазинах, а ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет.





По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее.





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Фото: из архива newsbash.ru