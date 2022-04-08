В России некоторым семьям выплатят от 6 до 12 тысяч рублей

12:56, 08 апр 2022

Некоторым семьям в России выплатят пособие от шести до 12 тысяч в месяц. Об этом рассказал в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.







— Мы не оставили без внимания семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента уже с 1 апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов детей, — отметил Михаил Мишустин.

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— Его размер составит в среднем от шести до 12 тысяч в месяц в зависимости от региона и конкретной жизненной ситуации, в которой находится семья. На эти цели мы направим более 450 миллиардов рублей.