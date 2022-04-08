Центробанк России снизил ключевую ставку до 17 процентов
20:17, 08 апр 2022
ЦБ РБ снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Новая ставка начнет действовать с 11 апреля. В банке объяснили принятое решение.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, ключевая ставка была повышена 28 февраля сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов.
Следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос о ключевой ставке, пройдет 29 апреля.