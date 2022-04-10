Россиянам рассказали, как сохранить деньги в майские праздники

11:35, 10 апр 2022

Россиянам следует брать отпуска со 2 по 8 мая — это поможет им не потерять деньги. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



«2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом, за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику», — передает РИА «Новости» данные SuperJob.



Ранее сообщалось о том, что в России некоторым семьям выплатят от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом рассказал в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram