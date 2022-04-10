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Россиянам рассказали, как сохранить деньги в майские праздники

Россиянам рассказали, как сохранить деньги в майские праздники

11:35, 10 апр 2022

Россиянам следует брать отпуска со 2 по 8 мая — это поможет им не потерять деньги. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом, за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику», — передает РИА «Новости» данные SuperJob.

Ранее сообщалось о том, что в России некоторым семьям выплатят от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом рассказал в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Источник: ura.news
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