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Кабмин России представит предложения по индексации пенсий и соцвыплат

Кабмин России представит предложения по индексации пенсий и соцвыплат

13:57, 12 апр 2022

Правительство России до 20 апреля должно представить главе государства Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации МРОТ и социальных выплат, включая пенсии. Соответствующий перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

"Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Срок - 20 апреля 2022 года", - говорится в документе.

16 марта президент РФ Владимир Путин, отметив, что рост цен серьезно бьет по доходам людей, заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также МРОТ, прожиточного минимума и зарплат в бюджетной сфере. Правительство поручило Минтруду и Минфину совместно с органами власти регионов РФ проработать и до 28 марта представить согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат.


28 марта глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что Минтруд России в ближайшее время представит предложения по индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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Источник: i-gazeta.com
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