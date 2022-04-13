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В Башкирии из-за санкций может возникнуть дефицит бюджета

В Башкирии из-за санкций может возникнуть дефицит бюджета

14:33, 13 апр 2022

Об этом премьер-министр предупредил коллег на заседании комиссии по увеличению доходного потенциала бюджета Башкирии, сообщила пресс-служба правительства Башкирии 12 апреля.

Андрей Назаров в ходе мероприятия отчитался об исполнении доходной части бюджета Башкирии за первый квартал текущего года и сообщил, что завершен квартал с ростом поступлений. Неналоговых и налоговых доходов в бюджет поступило более 54 миллиардов рублей, что на 16,3 миллиарда рублей больше чем в первом квартале 2021 года.

Однако, отчитавшись об успехах в первом квартале года, премьер-министр Башкирии не исключил, что во втором квартале текущего года республика вполне вероятно может ощутить влияние санкций и федеральных антикризисных мер, которые заключаются в налоговых льготах и отсрочках.


Несмотря на такую вероятность, чиновник заверил, что республика своевременно и в полном объеме выполнит расходные обязательства, как первоочередные, так и социально-значимые, а также продолжит реализацию нацпроектов.

Напомним, буквально через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона 28 февраля, говоря о санкциях подчеркнул, что чиновники в этот период должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы «люди жили спокойно и каждый занимался своим делом». На том же заседании Андрей Назаров сообщал о том, что по итогам предварительного анализа ситуации жители Башкирии «не почувствуют каких-то осложнений», а все социальные обязательства республика, а точнее ее власти «способны выполнять безукоризненно».

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Источник: mkset.ru
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