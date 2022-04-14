Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии ряд граждан получат сертификаты на сумму 2,4 миллиона рублей

В Башкирии ряд граждан получат сертификаты на сумму 2,4 миллиона рублей

08:48, 14 апр 2022

В Башкирии некоторые категории граждан получат жилищные сертификаты. Соответствующий законопроект может быть принят в первом чтении в конце апреля. Документ касается жителей Башкирии с тяжелыми заболеваниями.

— Предлагается внедрить новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов, — сообщил Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

Речь идет об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, которые нуждаются в жилых помещениях и встали на учет после 1 января 2005 года. Жилищные сертификаты предназначены для тех, кто страдает тяжелыми формами хронических заболеваний.


— Номинал одного сертификата составляет около 2,4 миллиона рублей, — разъяснил Константин Толкачев. — Исходя из объема средств, заложенных в бюджете республики на обеспечение жильем данной категории жителей, в этом году получить сертификаты и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи.

Отмечается, что этой категории граждан очень важно иметь возможность выбора: так, получив сертификат, семья сможет купить квартиру в удобном месте, например, рядом с необходимой больницей или учреждением социального обслуживания.

Законопроект получил положительное заключение Главы Республики Башкортостан.

Читайте также:

В Башкирии из-за санкций может возникнуть дефицит бюджета
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash
Читайте также

В Башкирии для семей с детьми-инвалидами упростят оформление земельных участков
Экономика в Башкирии
В Башкирии для семей с детьми-инвалидами упростят оформление земельных участков
В Башкирии планируют изменить порядок выдачи бесплатных участков семьям с детьми-инвалидами
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии планируют изменить порядок выдачи бесплатных участков семьям с детьми-инвалидами
В Башкирии хотят внедрить сертификаты для оплаты детсадов
Образование в Башкирии
В Башкирии хотят внедрить сертификаты для оплаты детсадов
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Политика в Башкирии
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: