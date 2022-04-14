В Башкирии ряд граждан получат сертификаты на сумму 2,4 миллиона рублей

08:48, 14 апр 2022

В Башкирии некоторые категории граждан получат жилищные сертификаты. Соответствующий законопроект может быть принят в первом чтении в конце апреля. Документ касается жителей Башкирии с тяжелыми заболеваниями.







— Предлагается внедрить новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов, — сообщил Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.



Речь идет об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, которые нуждаются в жилых помещениях и встали на учет после 1 января 2005 года. Жилищные сертификаты предназначены для тех, кто страдает тяжелыми формами хронических заболеваний.





— Номинал одного сертификата составляет около 2,4 миллиона рублей, — разъяснил Константин Толкачев. — Исходя из объема средств, заложенных в бюджете республики на обеспечение жильем данной категории жителей, в этом году получить сертификаты и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи.



Отмечается, что этой категории граждан очень важно иметь возможность выбора: так, получив сертификат, семья сможет купить квартиру в удобном месте, например, рядом с необходимой больницей или учреждением социального обслуживания.



Законопроект получил положительное заключение Главы Республики Башкортостан.

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Фото: из архива newsbash