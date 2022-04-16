Правительство России утвердило суммы пособий на школьников

09:00, 16 апр 2022

Правительство опубликовало постановление с окончательными правилами назначения пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его смогут получать семьи, в которых доход ниже прожиточного минимума на человека. Как и ожидалось, размер пособия будет дифференцированным: в зависимости от дохода семьи будут получать 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка.







Прожиточный минимум устанавливается на уровне региона, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 12 274 рубля, то есть базовый размер пособия будет 6137 рублей. Если при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия.





Одинокие родители, которые уже получают пособие на детей этого возраста, смогут перейти на новую выплату или продолжить получать прежнее пособие до конца срока назначения (его оформляют на год). Прием заявлений начнется с 1 мая на портале «Госуслуги», в отделениях Пенсионного фонда или МФЦ. Решение по заявлению будет приниматься в течение 10 рабочих дней, срок перечисления средств — до 5 рабочих дней. Для получения пособия понадобится карта «Мир».





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Фото: из архива newsbash.ru