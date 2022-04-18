Как будут выдавать новые пособия на детей от 8 до 17 лет

09:04, 18 апр 2022

Стали известны важные новости о выплатах для некоторых семей. В России объяснили, как будут выплачиваться пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Правительство РФ утвердило основные требования к правилам и условиям предоставления выплаты.







Теперь известен примерный перечень документов, необходимых для ее назначения и типовая форма заявления.



Так, Постановлением предусмотрено, что в случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет ежемесячная выплата осуществляется на каждое чадо. Выплата устанавливается на 12 месяцев. Ее назначение в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. Деньги выплачивают за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты исполнения 17 лет в конкретном месяце или даты обращения за ее назначением.



Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за ее назначением, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.



Заявления о назначении компенсации будут приниматься с 1 мая 2022 года. Подать заявление в ПФР или уполномоченный на осуществление выплаты региональный орган можно будет через Госуслуги, в многофункциональном центре или лично.





Наконец, еще один нюанс: по заявлениям, поданным до 1 октября, выплату осуществят за прошедший период, начиная с 1 апреля 2022 года (но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет). При подаче заявления после 1 октября выплату произведут начиная с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, если обращение последовало не позднее полугода с этого месяца.



Во всех остальных случаях детскую выплату выдадут с месяца обращения заявителя за ее назначением.



По какому принципу будут назначаться новые выплаты? Их назначат с учетом комплексной оценки нуждаемости (подразумевает не только оценку доходов семьи, но и ее имущества и сбережений) и применения правила нулевого дохода, пояснили специалисты.









Напомним, ранее уже сообщалось, что для семей с небольшим доходом согласно Указу Президента введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это новый вид пособия, который начнут выплачивать в мае этого года. С мая и до конца года его выдадут родителям более пяти миллионов детей. Его размер составит в среднем от шести до 12 тысяч в месяц. В России на выплаты семьям с детьми выделят 505 миллиардов рублей.





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Фото: из архива newsbash