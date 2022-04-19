С 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет

09:28, 19 апр 2022

С 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.







Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке.



Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, ребенок должен постоянно проживать на территории России.



Размер выплаты составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Базовый размер пособия — половина регионального прожиточного минимума на ребенка.





Если при назначении пособия в размере 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.



Правила предоставления выплаты аналогичны правилам предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет включительно, то есть действует комплексная оценка нуждаемости.



«При оформлении пособия в мае средства также поступят за апрель, — пояснили в Минтруде Башкирии. ‎- Заявление на пособие можно будет подать с 1 мая 2022 года через Госуслуги или лично. Эта мера социальной поддержки предоставляется по линии Пенсионного фонда».

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