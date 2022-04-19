Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет

15:31, 19 апр 2022

Глава республики подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет.







Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, с 1 апреля на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. А размер пособия составит 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в республике. Добавим, что заявления на выплату можно будет подать с 1 мая.



Ранее сообщалось о том, что с 1 мая начинается прием заявлений на ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

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Фото: из архива newsbash