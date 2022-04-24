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В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги

В России хотят запустить производство каменной туалетной бумаги

16:43, 24 апр 2022

В России планируют производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора проекта экономиста Алексея Елсукова.

Инновационный проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом. Уточняется, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить в России производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — заявил Елсуков.


Как сообщил экономист, сейчас каменную бумагу уже производят в Японии. Наработки есть и в Узбекистане, где также много известняка. Кроме того, об аналогичных проектах сообщала Турция.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels
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