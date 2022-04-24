В России ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей
20:37, 24 апр 2022
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. Они касаются также граждан, проживающих на территории Латвии, Литвы и Эстонии.
Денежные средства будут начислены автоматически и будут выплачены вместе с пенсией в апреле или мае. Об этом сообщили «Известия».
9 мая в Москве, на Красной площади пройдет праздничный парад в честь 77-летия Великой Победы.