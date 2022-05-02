Владимир Путин подписал закон о выплатах некоторым выпускникам школ

14:19, 02 май 2022

Глава государства Владимир Путин подписал важный социальный закон, защищающий отдельную категорию граждан.



Речь идет о поддержке совершеннолетних выпускников школ, которые получают пенсию по потере кормильца.







Изменения в законодательстве позволили этим ребятам получать пенсию с момента окончания школы и до поступления в университет или колледж.



Нововведения исключат временное прекращение выплаты в промежуток между окончанием школы и зачислением в другое учебное заведение. Тем самым будут предоставлены дополнительные гарантии молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





До принятия этого законопроекта выплаты выпускникам школ прекращались в июне и возобновлялись с началом обучения в ссузе или вузе, то есть с 1 сентября.



Правовой документ размещен на официальном портале правовой информации 1 мая 2022 года.

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