Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Владимир Путин подписал закон о выплатах некоторым выпускникам школ

Владимир Путин подписал закон о выплатах некоторым выпускникам школ

14:19, 02 май 2022

Глава государства Владимир Путин подписал важный социальный закон, защищающий отдельную категорию граждан.

Речь идет о поддержке совершеннолетних выпускников школ, которые получают пенсию по потере кормильца.

Изменения в законодательстве позволили этим ребятам получать пенсию с момента окончания школы и до поступления в университет или колледж.

Нововведения исключат временное прекращение выплаты в промежуток между окончанием школы и зачислением в другое учебное заведение. Тем самым будут предоставлены дополнительные гарантии молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


До принятия этого законопроекта выплаты выпускникам школ прекращались в июне и возобновлялись с началом обучения в ссузе или вузе, то есть с 1 сентября.

Правовой документ размещен на официальном портале правовой информации 1 мая 2022 года.

Читайте также:

Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации на Украине и их семьям
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Владимир Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы
Человек и закон в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы
Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации
Экономика в Башкирии
Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Экономика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: