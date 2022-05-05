В России заработает льготная ипотека под 5 процентов
08:39, 05 май 2022
В России заработает льготная ипотека под пять процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.
Однако ипотека под такой процент будет доступна только для IT-специалистов.
Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других — девять миллионов рублей, пояснил Мишустин.
Условия льготной программы таковы. Рассчитывать на льготную ипотеку смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше одного миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей в остальных субъектах РФ.