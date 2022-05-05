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В России заработает льготная ипотека под 5 процентов

В России заработает льготная ипотека под 5 процентов

08:39, 05 май 2022

В России заработает льготная ипотека под пять процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.

Однако ипотека под такой процент будет доступна только для IT-специалистов.

Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других — девять миллионов рублей, пояснил Мишустин.

Условия льготной программы таковы. Рассчитывать на льготную ипотеку смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше одного миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей в остальных субъектах РФ.

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Источник: i-gazeta.com
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