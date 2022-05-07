Знаменитую усадьбу в Башкирии готовы сдать в аренду за 1 рубль

12:28, 07 май 2022

Усадьба Бухартовских, которую хочет восстановить Хабиров, находится в ужасном состоянии – в сети появились фотографии изнутри здания.







Напомним, что в середине апреля 2022 года Радий Хабиров заявил, что хочет восстановить здание уже заброшенной усадьбы Бухартовских в Уфе на улице Аксакова, которое является объектом культурного наследия. Глава республики жестко прошелся по неизвестным, устроившим пожар внутри здания, и пообещал, что «умрет, но не даст под застройку» землю, на которой стоит усадьба.



К сожалению, медленное разрушение объектов культурного наследия в историческом центре Уфы – дело привычное. Согласно закону, за памятниками архитектуры нужен особый уход, который стоит огромных денег. Поэтому власти города и республики всячески способствуют передачи таких объектов в частные руки.



В качестве примеров других полуразрушенных зданий можно привести сгоревшую усадьбу Видинеевых и дома по улице Октябрьской революции.





Уже упомянутую усадьбу в 1200 квадратных метров на улице Аксакова готовы отдать в аренду за 1 (один) рубль! Разумеется, что новый владелец будет обязан восстановить здание согласно требованиям реставрации, а затем поддерживать его исправное состояние. Торги, на которых могут найти нового владельца здания, запланированы на 2 июня.



В сети появилось объявление, в котором описано состояние усадьбы Бухартовских. Судя по нему, сейчас здание находится в очень плачевном состоянии. Утрачены все инженерные коммуникации, двери и окна сломаны, крыша пробита, а само здание прогнуто. Их сохранившихся частей указаны лишь элементы резного декора здания.

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Фото: авито