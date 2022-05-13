В Башкирии семьи могут получить выплату в 250 тысяч рублей

08:44, 13 май 2022

Жители Башкирии могут получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона с участием Главы РБ Радия Хабирова сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.







Речь о выплате для малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности. Она предоставляется для открытия бизнеса.



Также с 2021 года желающим развивать личное подсобное хозяйство выделяется до 100 тысяч рублей.



Такие меры социальной поддержки оказываются в рамках программы поддержки малоимущих жителей — адресной социальной помощи на основании социального контракта (АСПК).





В рамках этой программы предоставляются и другие виды выплат.



— В АСПК могут участвовать те, кто ищет работу. Они смогут дополнительно получать 10 тысяч рублей в месяц, — пояснила Ленара Иванова.



Ежегодно в республике заключают около пяти тысяч контрактов АСПК. В 2022 году на эти цели из бюджета выделили 580 миллионов рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash