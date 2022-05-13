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В Башкирии семьи могут получить выплату в 250 тысяч рублей

В Башкирии семьи могут получить выплату в 250 тысяч рублей

08:44, 13 май 2022

Жители Башкирии могут получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона с участием Главы РБ Радия Хабирова сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Речь о выплате для малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности. Она предоставляется для открытия бизнеса.

Также с 2021 года желающим развивать личное подсобное хозяйство выделяется до 100 тысяч рублей.

Такие меры социальной поддержки оказываются в рамках программы поддержки малоимущих жителей — адресной социальной помощи на основании социального контракта (АСПК).


В рамках этой программы предоставляются и другие виды выплат.

— В АСПК могут участвовать те, кто ищет работу. Они смогут дополнительно получать 10 тысяч рублей в месяц, — пояснила Ленара Иванова.

Ежегодно в республике заключают около пяти тысяч контрактов АСПК. В 2022 году на эти цели из бюджета выделили 580 миллионов рублей.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash
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