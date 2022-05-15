В Башкирии рассказали, как получить социальный налоговый вычет на лечение

20:59, 15 май 2022

Как можно получить социальный налоговый вычет. Речь идет о вычете, который можно получить по совершенным расходам на оплату лечения и покупку лекарственных препаратов.







В карточках в популярном сообществе содержится информация о том, что законодательством установлен максимальный вычет в сумме не более 120 тысяч рублей. Он предоставляется за оказание платных медицинских услуг налогоплательщику, его супруге, родителям и детям до 18 лет. Лекарства учитываются только те, которые назначил врач. Также вычет можно получить за покупку полиса добровольного медицинского страхования, как налогоплательщиком, так и членами его семьи.



В налоговую инспекцию физическому лицу для возмещения НДФЛ необходимо представить несколько документов: договор с медицинским учреждением на оказание услуг, справку об оплате медуслуг, бланк рецепта, чек на покупку лекарственных препаратов, договор или страховой полис добровольного медицинского страхования, копию лицензии страховой компании, чек на уплату страховых взносов.





В законодательстве предусмотрены два варианта получения возврата налога.



В первом случае налоговая декларация оформляется по форме 3-НДФЛ, и вместе с комплектом документов (копиями) предоставляется в налоговую инспекцию по месту жительства. После проверки сумма вычета поступает на счет налогоплательщика в банке.



Во втором случае также документы подаются в налоговую инспекцию, а уведомление о праве на социальный вычет из налогового органа предоставляется работодателю. Предприятие с зарплатой будет выплачивать сумму налогового вычета, не удерживая налог с работника.

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