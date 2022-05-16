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Жителям Башкирии помогут вернуть украденные с банковских счетов деньги

Жителям Башкирии помогут вернуть украденные с банковских счетов деньги

10:37, 16 май 2022

ЦБ РФ хочет обязать банки-плательщики на два дня приостановить зачисление средств на счета, информация о которых хранится в базе Банка России, в случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, предлагается внедрить «период охлаждения», когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия. Перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк не нарушит прав добросовестных граждан и законодательство.


В ЦБ планируют внедрить механизм возмещения жителям похищенных злоумышленниками средств: если банк-отправитель платежа получил информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все деньги.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1002812
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