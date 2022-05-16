Жителям Башкирии помогут вернуть украденные с банковских счетов деньги
10:37, 16 май 2022
ЦБ РФ хочет обязать банки-плательщики на два дня приостановить зачисление средств на счета, информация о которых хранится в базе Банка России, в случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, предлагается внедрить «период охлаждения», когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия. Перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк не нарушит прав добросовестных граждан и законодательство.
В ЦБ планируют внедрить механизм возмещения жителям похищенных злоумышленниками средств: если банк-отправитель платежа получил информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все деньги.