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Жителей Башкирии попросили «потерпеть» с детскими выплатами

Жителей Башкирии попросили «потерпеть» с детскими выплатами

13:50, 16 май 2022

По ее словам, сбой произошел еще 28 апреля. «Полетела точка интеграции, для нас это большая боль», — сказала глава Минтруда.

Ленара Иванова отметила, что на 13 мая восстановительные работы удалось завершить. Однако к тому моменту на сервере накопилось почти 20 тысяч заявлений о назначении выплат на детей от трех до семи лет. Теперь их необходимо обработать.

«Что касается выплат от восьми до 17 лет — это выплаты Пенсионного фонда — там просто огромное их количество. Просто надо потерпеть — мы разберемся», — сказала Ленара Иванова.


В то же время Минтруда и соцзашиты предстоят новые работы по восстановлению работоспособности информационной системы. Те, что уже прошли, — это «запаска», а не окончательное решение проблемы, заметила она.

С начала мая в соцсетях фиксировались многочисленные жалобы жителей Башкирии на долгое ожидание или отказы в выплатах на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет. Все это время сотрудники Центра управления регионом обещали разобраться с проблемой или просили подождать, пока обращения будут обработаны. О проблеме с системой обработки информации стало известно только сейчас.

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Источник: mkset.ru
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