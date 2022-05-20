В Башкирии запустили производство итальянского сыра

09:43, 20 май 2022

В России будут делать итальянские сыры из башкирского молока. Радий Хабиров рассказал, что в Янауле запустили производство сыра кальята. Он пояснил, что это сырное зерно, из которого делают мягкие сыры — моцарелла, сулугуни, плавленый сыр.







— В день планируют перерабатывать 30 тонн обезжиренного молока. На начальном этапе будут производить 1,5 тонны промышленного сыра в сутки, после полной загрузки — 3 тонны. Если дела пойдут успешно, инвестиции в проект вырастут, — сообщил глава республики.



Радий Хабиров также отметил, что для производства продукта используется отечественное оборудование. А поставлять сырное зерно будут в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, другие города.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова