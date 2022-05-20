11:59, 20 май 2022

Максимальная сумма пособия по беременности и родам к 2025 году достигнет 660 тысяч рублей. Накануне стало известно, что правительство РФ поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).







Как следует из материалов Министерства труда и соцзащиты РФ, к 2025 году при введении единого тарифа максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысяч рублей (при действующей модели — 435,9 тысяч рублей), а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком — 57,4 тысяч рублей (при действующей модели — 37,9 тысяч рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка.





Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет составит к этому времени 143,5 тысяч рублей (по действующей модели — 94,7 тысяч рублей), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тысяч рублей (по действующей модели — 75,7 тысяч рублей), при стаже до пяти лет — 86,1 тысяч рублей (при действующей модели — 56,8 тысяч рублей), пояснили в ведомстве.



Благодаря введению единого тарифа упростится отчетность для предприятий, в частности, не нужно будет сдавать различные отчеты в ПФР и ФСС. «Будет единая форма, из которой государственные органы будут получать необходимые сведения», — говорится в сообщении министерства.









Объединение фондов планируется уже с 1 января 2023 года. Государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (сокращенно — Социальный фонд России) будет осуществлять функции по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки — то есть, выполнять все те полномочия, которые сегодня выполняют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

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