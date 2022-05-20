На Донбасс из Башкирии вывезли асфальтобетонный завод
18:24, 20 май 2022
Сегодня, 20 мая, Башкирия направила из Уфы на Донбасс целый асфальтобетонный завод и бригаду специалистов в рамках отправки восьмого гуманитарного конвоя с гуманитарной помощью.
Об этом в своих соцсетях сообщил генеральный директор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов.
– Им [специалистам] предстоит большой объём работы. За короткие сроки следует смонтировать АБЗ [асфальтобетонный завод] и приступить к ремонту дорог. Пока на месте коллеги проводят ямочный ремонт, – передал Юланов.