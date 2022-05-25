В Башкирии разъяснили порядок получения детских пособий

12:27, 25 май 2022

При расчёте выплат пособий на детей от трех до семи лет учитывается доход родителей за последние 3 месяца. Если один из родителей потерял работу до 1 марта, то его доход не включается.







Пособие выплачивается тем, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 11 009 рублей



На семье не должно числится больше одной квартиры, одного автомобиля и иного имущества.



Семья должна иметь российское гражданство и постоянно проживать в Башкирии.





Величина пособия на одного ребенка составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина (5 339,50 рублей), 75 процентов (8 009,25 рублей) и 100 процентов (10 679 рублей).



Заявление можно подать на портале «Госуслуги», в МФЦ или учреждения соцподдержки. Выплаты перечисляются на карту «Мир».



Заявка рассматривается в течение 30 дней.

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Фото: из архива newsbash