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В Башкирии разъяснили порядок получения детских пособий

В Башкирии разъяснили порядок получения детских пособий

12:27, 25 май 2022

При расчёте выплат пособий на детей от трех до семи лет учитывается доход родителей за последние 3 месяца. Если один из родителей потерял работу до 1 марта, то его доход не включается.

Пособие выплачивается тем, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 11 009 рублей

На семье не должно числится больше одной квартиры, одного автомобиля и иного имущества.

Семья должна иметь российское гражданство и постоянно проживать в Башкирии.


Величина пособия на одного ребенка составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина (5 339,50 рублей), 75 процентов (8 009,25 рублей) и 100 процентов (10 679 рублей).

Заявление можно подать на портале «Госуслуги», в МФЦ или учреждения соцподдержки. Выплаты перечисляются на карту «Мир».

Заявка рассматривается в течение 30 дней.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34607162_43632
Фото: из архива newsbash
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