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С 1 июня 2022 года проиндексируют пенсии и МРОТ

С 1 июня 2022 года проиндексируют пенсии и МРОТ

21:17, 25 май 2022

Президент России Владимир Путин заявил об индексации пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2022 года. Об этом он заявил на заседании госсовета по социальной политике 25 мая. Отмечается, что проиндексированные на 10% пенсии россияне получат уже в июле. 

Отметим, что в январе МРОТ составил 13 890 рублей, прожиточный минимум – 12 654 рубля. Среднее пособие неработающего пенсионера составляет 18 521 рубль, а минимальная пенсия равна 10 882 рублям. После индексации МРОТ составит 15 279 рублей, прожиточный минимум поднимется до 13 919 рублей. Средняя пенсия вырастет до 20 373 рублей, минимальная – до 11 970 рублей.


Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяется ежеквартально, а пенсии в России индексируют в начале года. Однако в этом году из-за нестабильной экономической ситуации было принято решение провести внеплановую индексацию.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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