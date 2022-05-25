С 1 июня 2022 года проиндексируют пенсии и МРОТ

21:17, 25 май 2022

Президент России Владимир Путин заявил об индексации пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2022 года. Об этом он заявил на заседании госсовета по социальной политике 25 мая. Отмечается, что проиндексированные на 10% пенсии россияне получат уже в июле.







Отметим, что в январе МРОТ составил 13 890 рублей, прожиточный минимум – 12 654 рубля. Среднее пособие неработающего пенсионера составляет 18 521 рубль, а минимальная пенсия равна 10 882 рублям. После индексации МРОТ составит 15 279 рублей, прожиточный минимум поднимется до 13 919 рублей. Средняя пенсия вырастет до 20 373 рублей, минимальная – до 11 970 рублей.





Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяется ежеквартально, а пенсии в России индексируют в начале года. Однако в этом году из-за нестабильной экономической ситуации было принято решение провести внеплановую индексацию.

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Фото: из архива newsbash.ru