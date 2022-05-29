Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии IT специалисты могу оформить выгодную ипотеку

В Башкирии IT специалисты могу оформить выгодную ипотеку

10:55, 29 май 2022

Стало известно о получении работником IT-отрасли первого в Башкирии льготного ипотечного кредита.

Его выдали под пять процентов годовых сроком на 29 лет. Сумма жилищного займа составила 5,4 миллиона рублей.

Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил изменение мер поддержки IT-отрасли. Если раньше они были ориентированы на ускоренное развитие этой сферы, то сейчас направлены на создание комфортной среды для работников инновационных предприятий, в том числе предоставление им отсрочки от службы в армии, грантов и выдачу льготных кредитов. Такие меры поддержки весьма востребованы. Например, 233 IT-специалиста уже написали заявление на предоставление отсрочки от военной службы.


IT-ипотекой могут воспользоваться россияне в возрасте от 22 до 44 лет. Ее предоставляют на приобретение как строящегося жилья, так и на покупку квартиры у застройщика. При этом кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года. Заемщику необходимо внести первоначальный взнос в размере 15 процентов.

Заявки на оформление льготного кредита принимают Сбербанк, ДОМ.РФ, Открытие», Альфа-банк, Абсолют банк, МКБ, Росбанк Дом, Газпромбанк и другие финансово-кредитные организации.

Читайте также:

В России заработает льготная ипотека под 5 процентов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
Экономика в Башкирии
В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой для строительства частных домов
Экономика в Башкирии
Россияне смогут воспользоваться льготной ипотекой для строительства частных домов
В Башкирии действует программа благодаря которой можно улучшить жилищные условия
Экономика в Башкирии
В Башкирии действует программа благодаря которой можно улучшить жилищные условия
Стало известно, как выгодно погасить ипотеку
Экономика в Башкирии
Стало известно, как выгодно погасить ипотеку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: