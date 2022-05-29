В Башкирии IT специалисты могу оформить выгодную ипотеку

10:55, 29 май 2022

Стало известно о получении работником IT-отрасли первого в Башкирии льготного ипотечного кредита.



Его выдали под пять процентов годовых сроком на 29 лет. Сумма жилищного займа составила 5,4 миллиона рублей.







Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил изменение мер поддержки IT-отрасли. Если раньше они были ориентированы на ускоренное развитие этой сферы, то сейчас направлены на создание комфортной среды для работников инновационных предприятий, в том числе предоставление им отсрочки от службы в армии, грантов и выдачу льготных кредитов. Такие меры поддержки весьма востребованы. Например, 233 IT-специалиста уже написали заявление на предоставление отсрочки от военной службы.





IT-ипотекой могут воспользоваться россияне в возрасте от 22 до 44 лет. Ее предоставляют на приобретение как строящегося жилья, так и на покупку квартиры у застройщика. При этом кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года. Заемщику необходимо внести первоначальный взнос в размере 15 процентов.



Заявки на оформление льготного кредита принимают Сбербанк, ДОМ.РФ, Открытие», Альфа-банк, Абсолют банк, МКБ, Росбанк Дом, Газпромбанк и другие финансово-кредитные организации.

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