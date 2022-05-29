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В Башкирии пенсионеров ожидает повышение выплат

В Башкирии пенсионеров ожидает повышение выплат

11:02, 29 май 2022

В России с 1 июня повысят страховые пенсии  неработающим пенсионерам. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Государственного Совета, посвящённом вопросам социальной поддержки граждан.

Прибавка ожидается на десять процентов. Как пояснили в Минтруде, размер прибавки для каждого получателя индивидуален, он зависит от размера уже назначенной пенсии. В среднем благодаря индексации пенсии неработающих россиян увеличатся на 1760 рублей до 19360 рублей. 

По данным пресс-службы отделения ПФР по РБ, ранее пенсионерам Башкирии уже индексировали пенсию на 8,6 процента: напомним, индексация тогда была произведена 1 050 499 пенсионерам нашей республики, причем средний размер страховой пенсии после индексации составил 17,5 тысячи рублей.


Также с 1 июня в России вырастет и прожиточный минимум на десять процентов, а с 1 июля на десять процентов увеличится МРОТ. Это приведет к росту всех социальных выплат, поясняют специалисты.

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Источник: i-gazeta.com
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