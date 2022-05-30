В Башкирии озвучили размер пенсии

10:56, 30 май 2022

В региональном управлении статистики рассказали, что пенсионеры в республике за год стали получать на 1000 рублей больше. Средняя ежемесячная выплата в 2021 году равнялась 15316 рублям, в 2022 достигла 16477 рублей.







Но в этом есть интересная особенность, оказалось, что за год количество пенсионеров в республике сильно убавилось. Убыль составила 14.2, человека и превысила 1150 млн человек.



Подавляющее большинство из них, или более 1,051 млн человек получают страховые пенсии. Ее средний размер к 1 апреля 2022 года достиг в республике 16 946 рублей.





Тех, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению, гораздо меньше - 98,9 тысячи человек. Средний размер пенсии этой категории пенсионеров составляет 11 489 рублей, подытожили в Башстате.



Ранее Владимир Путин подписал законопроект, который в июне проиндексирует доход рабочих пенсионеров на 10%, всего в стране таких 35 млн человек.

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