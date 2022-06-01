Как в Башкирии выросли размеры детских пособий с 1 июня 2022 года

10:08, 01 июн 2022

С 1 июня по решению Владимира Путина в России прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на десять процентов. А это, в свою очередь, повлечет рост зарплат, больничных, декретных и прочих выплат, и получить их смогут больше людей. В Башкирии новый прожиточный минимум будет таким: на душу населения – 12 110 рублей; ля трудоспособного населения – 13 200 рублей; пенсионеров – 11 474 рубля; детей – 11 747 рублей.







Как изменятся пособия и выплаты? Как поясняют специалисты республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения, рост затронет следующие пособия.

Выплата за первенца

Выплаты многодетным





Семьи, у которых родился первенец, и чьи доходы не выше 26 400 рублей (ранее было 24 000) на человека, это двукратный прожиточный минимум, полагается ежемесячная выплата 11 747 рублей.

Многодетным семьям, чьи доходы не превышают 26 400 рублей (ранее было 24 000) на человека – на третьего и последующих детей до трех лет полагается ежемесячная выплата 11 747 рублей.

Выплаты детям с 3 до 17 лет









Семьи, воспитывающие детей с трех до семнадцати лет и имеющие доход ниже прожиточного минимума и попадающие под «критерий нуждаемости», имеют право получать ежемесячное пособие. Ранее порог был 11 009 рублей на человека, теперь он составит 12 110 рублей.Размер выплат зависит от среднедушевого дохода семьи. С 1 июня стартовая сумма составит 5873,5 (было 5 339,5). Если доходы семьи с учетом этой суммы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата вырастет до 8810,25 (было 8 009,25). Если и так доходы не дотягивают до прожиточного минимума, выплата будет по 11747 рублей на ребенка (было 10 679).Куда обращаться за перерасчетом? Повторное заявление подавать не нужно, отмечают эксперты. Перерасчет будет выполнен автоматически.

По любым возникающим вопросам относительно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно обратиться Ситуационный центр Республики Башкортостан по телефонам: 8 (347) 218-19-19 (время разговора оплачивается по тарифам Вашего оператора телефонной связи) и 122 (доп. 2), (звонок с мобильного бесплатный) ежедневно с 8.00 до 20.00 (включая выходные дни).



Телефон горячей линии по пособиям на детей 8-17 лет: 8-800-600-00 00, также можно обратиться в онлайн-приемную ПФР.

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