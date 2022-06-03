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Власти Башкирии подписали новый антисанкционный документ

Власти Башкирии подписали новый антисанкционный документ

09:07, 03 июн 2022

Власти Башкирии подписали новый антисанкционный документ, который утверждает отрасли экономики, которые больше всего пострадали от западных санкций. Прежде всего он касается малого и среднего предпринимательства.

Именно прописанные отрасли будут получать льготы и помощь от республики. Подпись под документом поставил премьер Башкирии.

Среди пострадавших отраслей выделено сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, обрабатывающие производства (в частности производство напитков, пищевых продуктов, одежды, бумаги, лекарств, компьютеров, мебели и химических продуктов). Отдельно в документе выделена туристическая деятельность и здравоохранение.

Также в число пострадавших отраслей вошла творческая деятельность, библиотеки, спорт и развлечения.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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