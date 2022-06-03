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В Башкирии с 1 июня 2022 года изменилась величина прожиточного минимума

В Башкирии с 1 июня 2022 года изменилась величина прожиточного минимума

12:34, 03 июн 2022

С 1 июня величина прожиточного уровня в Башкирии на душу населения установлена в размере 12 110 рублей, для трудоспособного населения — 13 200 рублей, пенсионеров — 11 474 рубля, детей — 11 747 рублей.

Соответствующее постановление республиканского правительства опубликовано 2 июня 2022 года на интернет-портале правовой информации РБ.

Как поясняется в документе, это решение принято «во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о повышении прожиточного минимума на 10 процентов».


«Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Прожиточный минимум на душу населения используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из архива newsbash
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