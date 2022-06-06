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Стала известна сумма, которую выделили в Башкирии на содержание беженцев с Донбасса и Украины

Стала известна сумма, которую выделили в Башкирии на содержание беженцев с Донбасса и Украины

14:26, 06 июн 2022

Правительство Башкирии установило размер суммы на содержание беженцев с Украины и Донбасса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Согласно документу, на одного человека из республиканского бюджета будет выделяться до 1000 рублей в сутки за размещение и до 450 рублей в день на питание. Стоимость сухого пайка и воды составит 180 рублей в сутки, пишет РБК Уфа.

В пунктах временного размещения беженцам бесплатно предоставляются услуги уборки, вывоз и утилизация мусора, дезинфицирующие средства, постельное белье, средства личной гигиены.


На трансфер вынужденных переселенцев до пунктов размещения будут выделяться автобусы. Стоимость часа перевозки на ПАЗике составит 1,6 тысячи рублей, за пределами населенного пункта — 49 рублей за км; на НефАЗе — 2,1 тысячи в час и 62 рубля за км; на Mercedes Sprinter и Ford Transit — 1,4 тысячи и 38 рублей за км соответственно.

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Источник: www.proural.info
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