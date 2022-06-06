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Средняя зарплата в Башкирии в 2022 году выросла на 17 процентов

Средняя зарплата в Башкирии в 2022 году выросла на 17 процентов

21:03, 06 июн 2022

Башстат представил обзор зарплат в республике за первый квартал 2022 года.

По предоставленным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 43 166 руб., увеличившись на 12,5% по сравнению с 2021 годом. По сравнению с предыдущим периодом она уменьшилась на 5%.

В марте 2022 года  размер среднемесячной номинальной зарплаты составлял 46 579 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 17%. 

Ранее сообщалось о том, что  в октябре 2021 года средний заработок у респондентов составил 44 255 руб. В опросе участвовали 1 262 организации и 394,2 тыс. работников.

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Источник: gorobzor.ru
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