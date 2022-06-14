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В Башкирии сельские земли под магазины будут давать без торгов

В Башкирии сельские земли под магазины будут давать без торгов

10:03, 14 июн 2022

Депутаты Госсобрания республики планируют внести изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Башкирии». Согласно документу, землю в селах под строительство магазинов и заведений общепита будут давать без торгов. Однако в населенном пункте должны проживать не менее пяти тысяч человек.

— Сегодня в республике насчитывается 1800 населенных пунктов, где вообще нет стационарных объектов торговли, — сказал председатель Госсобрания  Константин Толкачев.


— То есть более 118 тысяч человек не имеют возможности купить необходимые товары, в том числе продукты питания, в удобное для них время. Чтобы село росло и развивалось, чтобы люди не уезжали в города, нужно создавать им удобства и условия для комфортной жизни. Магазины и точки общепита — минимально необходимая инфраструктура. Законопроект облегчает предпринимателям вход на новые территории и способствует решению данной задачи.

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Источник: proural.info
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