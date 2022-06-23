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В Башкирии ввели льготу для владельцев земельных участков

В Башкирии ввели льготу для владельцев земельных участков

09:01, 23 июн 2022

Мера поддержки предусматривает снижение платы на 50 процентов за увеличение площади участка.

Как сообщил заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Артур Аманбаев, в республике вводится понижающий коэффициент 0,075 в отношении платы за земельный участок, добавленный к уже имеющемуся. Это относится к гражданам, использующим землю для ИЖС, ведения подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства. Для участков с другим видом использования установлен коэффициент 0,25, который уменьшает размер платы в два раза.
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Источник: i-gazeta.com
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