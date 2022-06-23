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В России до 7 процентов снижена ставка по льготной ипотеке

В России до 7 процентов снижена ставка по льготной ипотеке

09:07, 23 июн 2022

Согласно документу, теперь кредит на покупку жилья можно получить под семь процентов годовых, вместо девяти процентов, как было ранее.



По мнению премьер-министра правительства России, мера поддержки поможет большему числу граждан получить кредит на приобретение квартиры или дома. К тому же, спрос на жилье улучшит ситуацию не только в строительстве, но и в смежных отраслях.

Льготная программа будет действовать до конца этого года.

Максимальный размер жилищного займа составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах максимальный размер ограничивается шестью миллионами рублей.


Первоначальный взнос не должен быть меньше 15 процентов.

Напомним, что решение об уменьшении процентной ставки по льготной ипотеке озвучил глава государства Владимир Путин 17 июня на деловом форуме в Санкт-Петербурге.

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Источник: i-gazeta.com
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