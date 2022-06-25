Кому повысят зарплаты с 1 июля 2022 года

09:59, 25 июн 2022

Стало известно, кому повысят зарплаты с 1 июля. Повышение коснется тех, чья заработная плата связана с уровнем МРОТ (минимальная оплата труда), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Прайм».







Напомним, МРОТ после повышения составляет в среднем по стране 15 279 рублей.



Эксперты объяснили, что по закону зарплата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. При этом оклад может быть меньше этой величины.



Районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя.



Если оклад равен размеру МРОТ, то есть несколько вариантов изменения дохода. В случае, если надбавка остается неизменной, то совокупный доход работника увеличивается на разницу увеличения МРОТ. Если размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, тогда общий доход сотрудника не изменится. Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, объяснил эксперт.





Напомним, Владимир Путин поручил правительству предложить меры по повышению МРОТ и прожиточного минимума, индексации пенсий, зарплат бюджетников и других соцвыплат в середине марта. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», — сказал глава государства.

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