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В ПФР сообщили важную информацию о новых выплатах на детей

В ПФР сообщили важную информацию о новых выплатах на детей

10:04, 25 июн 2022

В Башкирии сообщили важную информацию о новых выплатах на детей. Речь идет о выплате детям от восьми до 17 лет, утвержденной президентом РФ.



Напомним, выплата производится в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка, что соответственно составляет 5 873,5 рубля, 8 810,25 рубля или 11 747 рублей.

В ПФР напомнили, что основным условием для получения пособия является доход семьи. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых меньше 12 110 рублей — прожиточного минимума в регионе.

«Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления. Это означает, что если семья обращается за выплатой в июне 2022 года, то будут учитываться доходы с февраля 2021 по январь 2022 года, а если в июле 2022 года — с марта 2021 по февраль 2022 года», — прокомментировали в региональном отделении ПФР.


Если выплаты назначены в мае, то с июня они возрастут на 10 процентов — суммы будут зачислены на счета автоматически, без подачи новых заявлений в июле 2022 г.

«Если по заявлению до 1 июня было отказное решение, то после устранения причины отказа, можно подать новое заявление», — уточнили в ПФР.

Пособие назначается на год. В следующем году новое заявление можно подать не ранее, чем через 11 месяцев со дня предыдущего обращения.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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