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Глава Башкирии рассказал о косметике местного производства

Глава Башкирии рассказал о косметике местного производства

12:15, 07 июл 2022

Радий Хабиров рассказал о производстве башкирской косметики и бытовой химии. В Благовещенске компания «Фабрик Продакшн» изготавливает шампуни, гели для душа, соли для ванн и многое другое. Некоторые товары уже можно найти на прилавках магазинов.



По словам главы республики, впервые свою идею по созданию косметики основатель компании представил в марте 2021 года на «Предпринимательском часе» у главы Благовещенского района. Местные власти его поддержали и помогли найти площадку для производства, а через два месяца компания вошла в число резидентов ТОСЭР «Благовещенск».

Бизнес предпринимателя обеспечил работой более 60 человек. Продукция продается не только в России, но и за рубежом. Сейчас она заняла свою нишу в Казахстане и Беларуси. Компания ищет новые рынки и покупателей, и с этой целью в мае 2022 года ее представители посетили Узбекистан.


— Вы знаете, что мы много работаем с нашими предпринимателями и поддерживаем их на разных уровнях, чтобы создавать для них комфортные условия, — сказал Радий Хабиров. — История «Фабрик Продакшн» — иллюстрация того, что все это работает и приносит результаты.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Радий Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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