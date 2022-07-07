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Жителям Башкирии напомнили о возможности получить более 15 тысяч рублей

Жителям Башкирии напомнили о возможности получить более 15 тысяч рублей

13:01, 07 июл 2022

Жители Башкирии могут получить 15 600 рублей. Об этом сообщается в группе в соцсети «Объясняем. Башкортостан».

Речь идет о «спортивном» налоговом вычете. Ежегодно можно возвращать 13 процентов от затраченной суммы на занятия в спортивных клубах. Максимальная сумма вычета составляет 15 600 рублей.



Сообщается, что получить деньги можно двумя способами. Можно подать заявление работодателю до окончания налогового периода — тогда он временно перестанет удерживать 13 процентов из зарплаты, пока не израсходуется сумма вычета. Также можно самостоятельно подать в налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Кроме заявления, понадобятся копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассовый чек и реквизиты банковского счёта, на который будет перечислен вычет.


Вычет за походы в спортивный клуб предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). Предельная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов составляет на сегодня 120 000 рублей.

Важно, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно правительством РФ соответствующий перечень. В случае отсутствия организации (ИП) в этом перечне — налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

«Спортивный» вычет можно также получить и на детей. Тогда к пакету документов придется добавить свидетельство о рождении ребенка. Максимальный размер спортивного налогового вычета на ребенка составляет не более 6 500 рублей.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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